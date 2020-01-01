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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد اجتماعا طارئا مع مسؤولي إعلام المصريين المسؤولة عن إدارة قناة النادي الفضائية يوم الجمعة القادمة.

وصرح مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: "ما حدث معي من إعلام المصريين في قناة الزمالك مهزلة".

وأضاف: " سيكون هناك اجتماعا يوم الجمعة المقبلة مع مسؤولي إعلام المصريين بسبب المهزلة التي ارتكبوها معي في القناة".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: "هذه القناة اسمها قناة نادي الزمالك وليست قناة مخطوفة من أحد، والشخص الذي يسمعني الآن هو الذي يفهم ويعرف جيداً ماذا حدث".