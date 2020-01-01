مدغشقر تسيطر على شركة الطيران الوطنية بعد انسحاب أوسترال الفرنسية

تعتزم مدغشقر السيطرة بشكل كامل على شركة "طيران مدغشقر" وهي الناقل الوطني بعد إنهاء شراكة مع شركة "طيران أوسترال" الفرنسية، ما يمهد الطريق أمام صفقات محتملة للناقل الوطني.

وقالت شركة أير أوسترال الفرنسية المتمركزة في سانت دينيس بريونيون في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "أكثر قرار منطقي لأير أوسترال هو الانسحاب الكامل من أير مدغشقر"، حسبما جاء على موقع بلومبرج للأنباء.

وجرى التوصل للاتفاق من خلال مبادلة تشمل حصة أير أوسترال في طيران مدغشقر وأسهم في صندوق الضمان الاجتماعي للبلاد. ولا يوجد تبعات مالية على أي من الجانبين، بحسب البيان.