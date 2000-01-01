صيادو كمبوديا يشكون من قلة السمك في نهر الميكونج بسبب سدود الصين

أدى تأخر تدفق المياه إلى بحيرة تونلي ساب بكمبوديا، أكبر بحيرة في جنوب شرق آسيا، للسنة الثانية على التوالي، وفقًا لخبراء الأنهار، إلى تعطيل عملية الصيد، وبالتالي تهديد الإمدادات الغذائية لأكثر من مليون شخص.

وقال المسؤولون إن التدفق العكسي النهري الحيوي لبحيرة تونلي ساب، قد لا يحدث حتى الشهر المقبل بسبب ظروف الجفاف وأكثر من اثني عشر سدا من الطاقة الكهرومائية في الصين الذي سبب تعطيل التدفق الطبيعي لنهر الميكونج، بحسب موقع "ذي جاكرتا بوست".

ويزداد نهر الميكونج عادة في موسم الأمطار حيث يتلاقى مع نهر تونلي ساب الكمبودي، مما يتسبب في تدفق عكسي غير عادي في بحيرة تونلي ساب، ويملأها ويوفر مخزونًا وافرًا من الأسماك.

لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، ما دفع الصيادون الذين يعتمدون على البحيرة في كسب رزقهم للكفاح لاستمرار العيش.

يقول خون خيك، 37 سنة، وهو يعمل في إصلاح شبكة صيد تحت منزله في كامبونج كليانج، وهي قرية عائمة بها القليل من المياه الطافية: "لقد خرجت لصيد السمك لمدة ليلتين ولم أستطع صيد ما يكفي".

وقد أكسبته هذه الرحلة 12000 ريال، أو حوالي 3 دولارات، مقارنة بـ12 دولارًا إلى 25 دولارًا في العام الماضي، وهو ما يكفي لإعالة أسرته المكونة من ستة أفراد.

تقول زوجة خون في إشارة منها الى قرض قيمته 1000 دولار: "اذا استمر الأمر على هذا النحو فسوف ينتهي بنا الحال مدينين للناس".

وقال لونج سارافوث، نائب الأمين العام للجنة ميكونغ الوطنية في كمبوديا: بناء على توقعات الأمطار وبيانات هطول الأمطار، يجب أن يحدث التدفق العكسي الفريد للنهر في أغسطس.

تعزو لجنة نهر الميكونج (MRC) التأخير إلى انخفاض هطول الأمطار في عام 2019 وتشغيل سدود ميكونغ للطاقة الكهرومائية، اثنان منها في لاوس و11 في الصين.

وقالت الهيئة: "من الآن فصاعدا، من المحتمل ألا يكون توقيت التدفق معكوساً كما كان".

وتقول لاوس والصين إن السدود تأتي بفوائد اقتصادية حيوية وتنظم تدفق المياه، مما يساعد على منع الفيضانات والجفاف الشديد.

لكن الصياد سان سافوث، 25 سنة، يريد أن تتفاوض حكومة كمبوديا على إطلاق المياه من تلك السدود لمساعدة أسر كامبونغ خلينج البالغ عددها 2000 أسرة.

يقول سافوث: "لا نستطيع اصطياد أي شيء لا توجد مياه ولا أسماك".

يذكر أنه حتى بدون ضغط الفيروس التاجي على السفر الدولي، لا يوجد أمل في جذب السياح المحليين لرحلات القوارب من كامبونغ خلينج ، والتي عادة ما تتعامل مع 600 راكب يوميًا، بالإضافة لوجود قفل في مكتب السياحة المهجور وحوالي 130 قاربًا سياحيًا.