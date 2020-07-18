 بولسونارو ينفذ مناورة للاحتفاظ بدعم البرلمان وسط مواجهة تحقيقات - بوابة الشروق
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بولسونارو ينفذ مناورة للاحتفاظ بدعم البرلمان وسط مواجهة تحقيقات

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 6:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 6:36 ص

اختار رئيس الوزراء البرازيلي جاير بولسونارو، مشرعا من تيار الوسط خارج دائرته المقربة للإشراف على حكومته، وهي أحدث مناورة للرئيس للحفاظ على دعم الكونجرس وسط تحقيقات الشرطة ومجلس الشيوخ في تعامل الحكومة مع الجائحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأعلن الرئيس اليميني المتطرف اليوم أن عضو مجلس الشيوخ سيرو نوجيرا، زعيم الكتلة القوية من المشرعين ذوي الانسيابية في المواقف الإيديولوجية المعروفة باسم "سنتراو"، سيصبح كبير موظفي الرئاسة مهمته الحفاظ على علاقات جيدة مع المجلس التشريعي.

وقال في بث مباشر من القصر الرئاسي في برازيليا: "هذا يحسن الحوار مع الكونجرس، وسنكون قادرين على المضي قدما كالمعتاد، وقيادة مصير الأمة".

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