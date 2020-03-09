بلومبرج: حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا في طريقها إلى الاستقرار

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، بأنه يبدو أن وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إسبانيا قد استقر بعد زيادة عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف مقيم على مدى سبعة أيام بواقع حالة واحدة فقط عن اليوم السابق حيث سجلت اليوم الخميس 333 حالة .

بيد أنه بالنسبة لجزر الباليار ، وهي مقصد سياحى شهير ، بلغ عدد الحالات 365 حالة ، بزيادة 18 شخصا مقارنة بيوم أمس الأربعاء.

وإجمالا، وفي 16 منطقة من مناطقها الـ 17، تتجاوز إسبانيا 200 حالة لكل 100 ألف مقيم في غضون سبعة أيام.

وفيما يتعلق بعملية التطعيم ، تلقى 70 % من السكان البالغ عددهم 47 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل، وتم تطعيم 8ر52 % منهم تطعيما كاملا.