هارتينج: أولمبياد 2036 يجب أن يقام في برلين

قال بطل رمي القرص الأولمبي الألماني روبرت هارتينج إن أولمبياد 2036 يجب أن يقام في العاصمة الألمانية برلين، وإنه سيعتبر الأمر "محرجا" إن لم يتقدم المسؤولون الألمان بملف لطلب الاستضافة.

وقال هارتينج في مقال لبوابة "تي-موبايل. دي إي" نشر اليوم الجمعة إنه يجب عودة اللجنة الأولمبية الدولية إلى برلين بعد 100 عام من إقامة أولمبياد برلين في ظل حكم النظام النازي.

وقال اللاعب المعتزل هارتينج، المتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 :"تلك الدورة الأولمبية الصيفية يجب أن تقام في العاصمة الألمانية. إذا فكرت في الأمر على المستوى العالمي، تجد أنه من واجب اللجنة الأولمبية الدولية أن تمنح برلين حق الاستضافة للدورة."

وأضاف :"العالم سوف يجتمع في مكان لم يكن من الممكن أن يتحقق فيه ذلك قبل 100 عام."

وتابع :"ألمانيا يمكنها استعراض ما حققته منذ ذلك الوقت، وكيف تطورت بشكل أكبر."

ودار الحديث بشأن تقدم ألمانيا بملف لطلب استضافة أولمبياد 2036 في برلين، لكن كان هناك تشكيك أيضا من جانب مسؤولين رياضيين وسياسيين في ألمانيا.

وكانت استفتاءات أيضا قد أسفرت عن رفض طلب استضافة أولمبياد 2024 في هامبورج وأولمبياد 2022 الشتوي في ميونخ.

وقال هارتينج :"أراه أمرا محرجا وجبانا أن يتردد المسؤولون البارزون في الرياضة الألمانية في التقدم بملف طلب استضافة. فالدورة الأولمبية ستقدم العديد من الفرص للمدينة."