الأوقاف: إنهاء خدمة إمام مسجد حسن الخلق بزهراء مدينة نصر

قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على مذكرة القطاع الديني وأوقاف القاهرة مجتمعين وبعد جلسة نقاش مطولة حول ما ذكره وأقر به المذكور من خروج عن جادة الفكر الصحيح والدخول في موضوعات لا علاقة لها بالخطبة ولا بالخطابة ولا بطبيعة عمله، وبما يعكس فكرًا منغلقًا متشددًا يضر بأمن المجتمع قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة أشرف سعد فتح الله حامد إمام مسجد حسن الخلق بزهراء مدينة نصر.

وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.