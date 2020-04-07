 الأوقاف: إنهاء خدمة إمام مسجد حسن الخلق بزهراء مدينة نصر - بوابة الشروق
الجمعة 23 يوليه 2021 10:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

النتـائـج تصويت

الأوقاف: إنهاء خدمة إمام مسجد حسن الخلق بزهراء مدينة نصر

أحمد كساب
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:13 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:13 م

قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على مذكرة القطاع الديني وأوقاف القاهرة مجتمعين وبعد جلسة نقاش مطولة حول ما ذكره وأقر به المذكور من خروج عن جادة الفكر الصحيح والدخول في موضوعات لا علاقة لها بالخطبة ولا بالخطابة ولا بطبيعة عمله، وبما يعكس فكرًا منغلقًا متشددًا يضر بأمن المجتمع قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة أشرف سعد فتح الله حامد إمام مسجد حسن الخلق بزهراء مدينة نصر.

وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك