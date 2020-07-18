تقرير: تراجع الاحتجاجات في فنزويلا بنسبة 23% إلى 3393 في النصف الأول

قال المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية "أو في سي إس" في تقرير له اليوم الخميس إن فنزويلا سجلت 3393 احتجاجا في النصف الأول من العام الجاري، بمتوسط بلغ مظاهرة كل 19 يوما، وكان معظمها للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال المرصد إن 2533 احتجاجا، أي بنسبة 75% من الإجمالي، تركزت على المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، لا سيما المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور.

وشكل إجمالي الاحتجاجات في تلك الفترة تراجعا نسبته 23% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وسجلت فنزويلا 1018 احتجاجا من أجل تحسين الخدمات الأساسية.

وطالب 745 من تلك الاحتجاجات بتحسين الرعاية الصحية، وطالب أغلبها ببرنامج للتطعيم ضد كوفيد-19 خاليا من أي تمييز سياسي.

ولفت المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية أن فنزويلا تشهد مظاهرات متزايدة من أجل تحسين خدمات الهاتف المحمول والأرضي واتصالات الانترنت وخدمات التليفزيون الكابلي.

ووفقا للمرصد، تصدرت ولاية لارا الولايات الفنزويلية من حيث الاحتجاجات بعدد بلغ 283 احتجاجا، تلتها أنزواتيجوي بعدد 268 احتجاجا ثم ولاية سوكري بـ 234 احتجاجا.

وقمعت قوات الأمن 59 احتجاجا، ما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 7 واحتجاز 25 آخرين.