مدير ثقافة أسيوط: مكتبة قصر ثقافة جمال عبدالناصر تضم كتب الرئيس الراحل

قال ضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة هي أحد مكتسبات ثورة الـ 23 من يوليو، مشيرًا إلى إنشاء فرع منه في مسقط رأس الرئيس وافتتاحه عام 2018 بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن قصر ثقافة جمال عبدالناصر يقع على مساحة 650 مترًا، موضحًا انه يضم مسرحًا وسينما تعد الأولى في قرية مصرية، إضافة إلى عدد من القاعات.



وذكر أن هناك تعاون بين قصر ثقافة جمال عبدالناصر وجميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية الفاعلة كوزارات التربية والتعليم والتضامن والشباب والرياضة.



وأشار إلى أن قصر الثقافة يضم العديد من الأنشطة أهمها المبادرات التي تخص المرأة كتعليم التفصيل، والذي يعتبر جزء من التوجه الحالي الخاص بتمكين المرأة، فضلًا عن تنمية مواهب الأطفال.



وأوضح أن مقتنيات قصر الثقافة مهداه من الدكتورة هدى عبدالناصر والمهندس عبدالحكيم عبدالناصر، مضيفًا أنه تم تخصيص زاوية لكتب الرئيس الراحل إهداء من ابنته في المكتبة متاحة للاطلاع.



