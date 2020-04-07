مستشار الزراعة: 41 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة في رابع أيام عيد الأضحى

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت 41 ألف زائر في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات وتوفير أجهزة قياس الحرارة عند البوابات.



وقال إبراهيم، في تصريح صحفي، اليوم، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بتقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، فضلا عن الاهتمام بتطويرها، لافتًا إلى أن الحديقة بدأت في استقبال زوارها منذ السابعة والنصف صباحًا كعادتها.

وأضاف أن دخل حديقة حيوان الجيزة اليوم بلغ 256 ألف جنيه وهو رقم كبير يدل على إقبال المواطنين لما لمسوه من تجديد وتطوير في الحديقة من حيوانات جديدة ومسطحات خضراء، فضلا عن الألعاب الترفيهية، مشيرًا إلى البدالات المائية التي تم افتتاحها مؤخرًا، وحديقة الحيوان الأليفة.

وأوضح المستشار الإعلامي، أن حديقة الحيوان الأليفة تعتبر من أهم مصادر السعادة للأسرة المصرية، حيث يوجد تفاعل مباشر بين الزائر والحيوان، مشيرًا إلى وجود فقرة تعليمية للأطفال من خلال تعليمهم كيفية التعامل والتصوير وإطعام الحيوانات، وعدم إيذاء الحيوانات.

وأشار إلى أن هناك منطقة ملاهي ترفيهية على أعلى مستوى، كما تم صيانة دورات المياه، ووجود شركة أمن وفرقة نظافة على أعلى مستوى.