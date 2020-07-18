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وحصدت "الشربيني" اللقب عقب فوزها على زميلتها بالمنتخب ونجمة نادي وادي دجلة نوران جوهر بنتيجة 3 – 1، في لقاء استغرق 53 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 5، 11 - 8، 8 - 11، 11 – 9".

لتحصد نور الشربيني اللقب الخامس لها ببطولات العالم بعد فوزها في 4 مناسبات من قبل أعوام "2015 – 2016 – 2018 – 2019".

ورفعت نور الشربيني رصيدها من الانتصارات أمام نوران جوهر إلى 13 انتصارت مقابل 4 هزائم.

وبهذا التتويج احتلت نور الشربيني المركز الثاني في أكثر اللاعبات تتويجا بلقب بطولة العالم برصيد 5 ألقاب خلف الماليزية نيكول ديفيد التي توجت باللقب 8 مرات.

فيما حصلت نوران جوهر على وصافة بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخها، حيث لم يسبق لها الصعود لنهائي البطولة من قبل.