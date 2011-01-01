الرئيس الصيني يزور التبت لأول مرة خلال عقد

زار الرئيس الصيني شي جين بينج التبت للمرة الأولى خلال عشر سنوات.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن شي، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كان بالفعل في بلدة نينجتشي التبتية أمس الأول الأربعاء، حيث لقى ترحيبا حارا من قبل السكان والمسؤولين المحليين من مختلف المجموعات العرقية.



كانت آخر مرة زار فيها شي التبت بينما كان نائبا للرئيس في 2011. تقع التبت على ارتفاع 3600 و5200 فوق سطح البحر. وبدءا من القرن الخامس عشر فصاعد، تطورت المملكة البوذية إلى دولة رهبان ورئيسها الدلاي لاما وعاصمتها لاسا.



وفي عام 1950 غزت الصين التبت بجيش التحرير الشعبي وفي 1965 أعلنت أن منطقة التبت ذاتية الحكم تابعة لجمهورية الصين الشعبية. وفر الدلاي لاما إلى الهند ويقيم هناك كمنفى. ويشعل الرهبان في التبت النار في انفسهم على نحو متكرر احتجاجا على الحكم الصيني.