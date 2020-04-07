كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن عداء إسرائيل وأمريكا لجمال عبد الناصر هو سبب حبها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على الرغم من سجن زوجها علي الشوباشي ست سنوات في عصره.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "60 دقيقة" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إن علي كان مصريًّا وشريفًا ومحترمًا، وأنه شارك في تشكيل تنظيم سري لقلب نظام الحكم، ومُنع من ممارسة العمل بعد الإفراج عنه في 1967.

وأضافت أنه في يوم خطاب التنحي - 9 يونيو 1967 - كانا يمزقان صور عبد الناصر من على الجدران، وأنها وجدت خطابًا عدائيًّا من قِبل الإعلام الإسرائيلي والأمريكي ضد عبد الناصر، وتابعت: "دول أعدائي وبيكرهوا عبد الناصر.. يبقى هو حبيبي".

وأشارت إلى زوجها علي بكى كثيرًا يوم تنحي عبد الناصر ورأى أن ما حدث هو نفس سيناريو محمد علي، مؤكدة أنها نزلت للشارع في أعقاب خطاب التنحي رفضًا لذلك، وعقبت على هذا المشهد: "هزمنا الهزيمة.. لولا ما حدث في 9 يونيو، لما جرت حرب الاستنزاف وما جاء العبور".

وتابعت: "إعلام أعدائنا كان بيقول هذا الديكتاتور يجب أن يرحل.. كل ديكتاتور طلبوا رحيله خربوا البلد بعدها.. محدش يعرف شفرة المصريين".



