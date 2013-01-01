 7 خروقات إسرائيلية للأجواء اللبنانية - بوابة الشروق
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7 خروقات إسرائيلية للأجواء اللبنانية

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 2:23 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 2:23 م
خرقت ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية وأربع طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية أمس الخميس ونفّذت طيراناً دائرياً  فوق عدد من المناطق اللبنانية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانية إنه "بتاريخ 22 / 7 / 2021 الساعة الثالثة والربع  ولغاية الساعة الـ1700 ، تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، الشمال وجبيل".

وتتم متابعة موضوع الخروقات، بحسب البيان" بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(يونيفيل)".

وفي بيان منفصل أعلنت قيادة الجيش إنه "بتاريخ 22 / 7 / 2021 الساعة 1,03 ولغاية الساعة 1,08 تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري من فوق البحر غرب بيروت باتجاه الشمال وصولا حتى جبيل".

وتتم متابعة موضوع الخروقات، بحسب البيان "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتخدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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