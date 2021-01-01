القوى العاملة: تسوية وضع المغادرين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان 15 أغسطس

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، يفيد بأن المديرية العامة للأمن العام اللبناني قامت بتعديل تاريخ مغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة الراغبين في مغادرة لبنان للاستحصال على تسوية وضعه للمغادرة لدى المركز الإقليمي المختص ليصبح بتاريخ 15 أغسطس المقبل الساعة الرابعة فجرا بدلا من التاريخ السابق تحديده.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة - في بيان اليوم/الجمعة/ - أن التقرير الذي تلقاه الوزير من شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت يأتي في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.