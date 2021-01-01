سترى أولمبياد طوكيو النور أخيرًا اليوم الجمعة، وذلك بإقامة حفل الافتتاح في تمام الواحدة ظهرًا، حيث تستمر تلك الدورة إلى يوم 8 أغسطس المقبل، وذلك بعد تأجيل تاريخي من العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وتتجه أنظار المصريين صوب بعثة الفراعنة المشاركة في الأولمبياد، والتي من المنتظر أن تظهر عبر بعض ممثليها في حفل افتتاح اليوم.

وستكون البعثة المصرية رقم 31 في ترتيب دخول البعثات إلى أرضية ملعب طوكيو الأولمبي، والخامسة بين البعثات العربية بعد الإمارات والجزائر واليمن والعراق.

ويحمل علم مصر أمام أفراد البعثة كلًا من اللاعبة هداية ملاك واللاعب علاء أبو القاسم، حيث ستتواجد الأولى في الجانب الأيمن من مقدمة الطابور والثاني في الجانب الأيسر، وخلفهما في الأوسط هشام حطب رئيس البعثة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وسيغيب لاعبو فريق كرة القدم رجال عن حضور طابور العرض المصري في حفل الافتتاح، والذي سيتكون من 11 صفًا.

وسيتواجد في الطابور كلًا من: الشيماء الدمرداش، ودينا مشرف، والباسل عبدالله، وبسملة السلاموني، وشريف العريان، وعبد العزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد وعمرو سليم، وهادية حسني ومها عبد السلام ويسرا أشرف وفرح حسين وأمل أدم، ورضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري، وندى عطاوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويارا الشرقاوي، ورمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله، وعزمي محليبة وعبد العزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد توحيد، ومصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبد الرازق ويسرى حافظ، وعبد الرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسوف طلبة، وزياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور، وعلي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي.