 برنامج «سناب شات» يسعد المستثمرين بنمو قاعدة مستخدميه بشكل قوي - بوابة الشروق
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برنامج «سناب شات» يسعد المستثمرين بنمو قاعدة مستخدميه بشكل قوي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:09 ص

قالت الشركة الأم لبرنامج سناب شات للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس إن عدد المستخدمين النشطين يوميا للبرنامج زاد بنسبة 23% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 293 مليون مستخدم.

ويشكل الإعلان أقوى أداء للبرنامج في أربع سنوات.

كما ارتفعت العائدات بنسبة 116% لتصل إلى 980 مليون دولار. ومع ذلك، شهد سناب خسارة بلغت حوالي 152 مليون دولار، على الرغم من خفضها بنسبة 53% عن الفترة نفسها قبل عام.

وفاقت الأرقام التوقعات بشكل واضح، وارتفع سعر السهم في البداية بأكثر من 13% بعد ساعات التداول.

وحقق السهم زيادة بلغت 27% حتى الآن، هذا العام.


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