أمين حزب الجيل بالمنيا يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ المهندس حسام الدين عطفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب "الجيل الديمقراطي" بمحافظة المنيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد أن ثورة يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، نظرا لما حققته من إنجازات وتغييرات جذرية على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر أفعالها تسبق قراراتها وأقوالها، فالكل يشهد ويعلم الدور الذى قامت به مصر ليس الآن ولا قبل سنوات، بل التاريخ كله يشهد أن مواقف مصر كانت وما زالت داعمة لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فمصر كان لها موقف مشرف في حرب الخليج وتحرير الكويت، وفي كثير من المواقف نرى مصر داعمة بأفعالها ومواقفها العربية والعالمية، فكان موقف مصر وقيادتها ثابتًا وقويًا والكل يشهد بذلك.

وأضاف «عطفت »، أن تلك هى الروح والعلاقة القوية بين طوائف الشعب وجيشه وشرطته والمحفوظة بعناية الله على مر التاريخ وستظل بمشيئة الله، وهو المشهد الذي نراه كل يوم في ميادين العمل من تكاتف وتحالف كل قوى الشعب مع جيشه وشرطته للبناء والتعمير وتحقيق الأمن والأمان بالجمهورية الجديدة.