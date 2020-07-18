برلماني أمريكي ديمقراطي يؤجل اختيار مرشح بايدن لقيادة إدارة الجمارك وحماية الحدود

أرجأ عضو مجلس الشيوخ رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريجون) جلسة استماع بشأن المرشح لقيادة إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مستشهدا بأسئلة بشأن تعامل الإدارة مع الاحتجاجات العام الماضي في ولايته، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال مجلس الشيوخ في بيان اليوم الخميس إن وزارتي الأمن الداخلي والعدل لم تتعاملا مع مخاوف وايدن بشأن "كيفية إساءة إدارة (الرئيس دونالد) ترامب لاستغلال الموارد الاتحادية "من خلال إرسال عملاء حرس الحدود وغيرهم من أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة الاضطرابات في بورتلاند.

ورشح الرئيس جو بايدن كريس ماجنوس لقيادة إدارة الجمارك وحماية الحدود في أبريل، ويرأس وايدن اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، التي تتمتع بسلطة قضائية على مرشحي إدارة الجمارك وحماية الحدود.

وقال وايدن: "في حين أنه من الواضح أن الجمارك وحماية الحدود تواجه مشكلات ملحة، بصفتي عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية أوريجون، فإنني غير قادر على تقديم هذا المرشح حتى تقدم وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل لمواطني أوريجون بعض الإجابات المباشرة عن بشأن ما حدث العام الماضي.