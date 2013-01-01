أمام مدرجات شبه خالية بعد انتظار دام عامًا كاملًا بسبب جائحة فيروس كورونا أنطلقت اليوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بالعاصمة اليابانية على الملعب الأولمبي.

وبدأت مراسم حفل افتتاح الأولمبياد في حضور 1000 شخص فقط من المدعوين بقيام الإمبراطور الياباني ناروهيتو بافتتاح الألعاب الأوليمبية رسمياً قبل إيقاد المرجل بانطلاق الحدث الرياضي العالمي الذي يستمر حتى الثامن من أغسطس.

ويتنافس أكثر من 11300 رياضي من 207 دول خلال الأسبوعين القادمين، سعيا للفوز بميداليات بذلوا جهدا شاقا للحصول عليها.

احتشد المئات من اليابانيين خارج الملعب لمشاهدة الألعاب النارية والاستماع الى الأصوات الصادرة من الداخل، في حين واجههم في المقابل عشرات الأشخاص المعارضين الذين طالبوا "بإلغاء الاولمبياد" واستخدام الاموال لمساعدة القطاع الصحي ووصل صداهم الى داخل أسوار الملعب.

ولم يشهد الحفل حضور زعماء ورؤساء العالم حيث فضلوا عدم التوجه إلى العاصمة اليابانية، فلم يحضر سوى إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الذي تستضيف بلاده النسخة المقبلة في العام 2024 والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن الى جانب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ.

وحرض الحاضرون الوقوف دقيقة صمت على أرواح الذين توفوا بسبب فيروس كورونا.

ودخلت البعثة المصرية بالطابور الرئيسي للأولمبياد بترتيب رقم 31 على ملعب طوكيو الأولمبي، والخامسة بين البعثات العربية بعد الإمارات والجزائر واليمن والعراق.

وحمل علم مصر أمام أفراد البعثة كلًا من اللاعبة هداية ملاك واللاعب علاء أبو القاسم، حيث تواجدت الأولى في الجانب الأيمن من مقدمة الطابور والثاني في الجانب الأيسر، وخلفهما في الأوسط هشام حطب رئيس البعثة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.