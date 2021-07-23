 فيديو.. مبابي يرحب بفينالدوم في سان جيرمان - بوابة الشروق
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فيديو.. مبابي يرحب بفينالدوم في سان جيرمان

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 1:11 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 1:23 م

حرص كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على الترحيب بزميله الجديد جورجينيو فينالدوم في غرفة ملابس فريق العاصمة الفرنسية.

وعاد مبابي مجددًا إلى باريس سان جيرمان، أمس الخميس، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد خروج منتخب فرنسا من يورو 2020.

ونشر الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لمبابي في غرفة ملابس النادي الفرنسي، حيث رحب المهاجم الشاب بزميله الوافد الجديد جورجينيو فينالدوم وحرص على عناقه بشكل خاص قبل بداية التدريبات.

وعاد مبابي للتدريبات رفقة باريس سان جيرمان متحمسًا والابتسامة تعلو وجهه، ولكن خطته أن يكون هذا هو موسمه الأخير مع سان جيرمان حسبما أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية في تقرير لها.

وينتهي تعاقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2022، وتشير الأنباء إلى عزمه الرحيل لصفوف ريال مدريد عقب انتهاء تعاقده رسميًا مع فريق العاصمة الفرنسية.


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