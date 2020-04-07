تشريعات مخطط لإقرارها بشأن الإعلام في تركيا تثير انتقادات

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أثار تشديد التشريعات الإعلامية في تركيا انتقادات دولية.

وقال بيان مشترك لمنظمات حقوقية إعلامية دولية، اليوم الجمعة، إن تصريحات القيادة التركية في هذا الصدد أعطت الانطباع بأن الإجراءات المعلنة ستزيد من تقويض حرية الإعلام والتعددية في البلاد.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأول الأربعاء، أن القانون الذي تم إقراره العام الماضي للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يكفي. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه يتعين اتخاذ مزيد من الخطوات للقضاء على "إرهاب الأكاذيب".

كما أعلن مكتب اتصالات أردوغان عن تنظيم وسائل الإعلام الممولة بأموال من الخارج.

ومن المتوقع أن يتعامل البرلمان مع هذه القضية بعد العطلة الصيفية في أكتوبر.

وتخضع أكثر من 90 % من وسائل الإعلام في تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحكومة التركية.

وغالبا ما تعتمد وسائل الإعلام المستقلة على الإنترنت على تمويل المشاريع من الخارج.

وأقر البرلمان التركي قبل عام قانونا يسمح برقابة أشد صرامة على تويتر وفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.