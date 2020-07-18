الحكومة الهندية تنفي ما تردد عن وفاة الملايين جراء فيروس كورونا

نفت الحكومة الهندية اليوم الجمعة، ما تردد عن وفاة ملايين الهنود من جراء تفشى وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/.

ورفضت الحكومة الهندية ما ورد في دراسة نشرت مؤخرا عن وفاة ملايين الأشخاص في الهند من جراء كورونا، مشيرة إلى أن هذا العدد يزيد عدة أضعاف على الرقم الرسمي لعدد الوفيات الذى يبلغ حوالى 420 ألف حالة.

يأتي ذلك ردا على دراسة أعدتها مجموعة بحثية أمريكية بمركز التنمية العالمية، أشارت خلاله إلى أن ما يتراوح من 4ر3 مليون شخص إلى 7ر4 مليون شخص توفوا في الهند جراء كورونا، ويزيد هذا الرقم على الرقم الرسمى بما يتراوح من ثمانية أضعاف إلى 11 ضعفاً.

وقالت الحكومة الهندية - في معرض بيان أصدرته للرد على ذلك - إن هذه الدراسة وغيرها من الدراسات المماثلة تتجاهل الحقائق المتعلقة بالعنصر والعرق وجهاز المناعة ومستويات التعرض السابقة لأمراض أخرى.

وجاء في بيان الحكومة الهندية "إن افتراض أن تكون الزيادات في حالات الوفاة ناتجة عن فيروس كورونا فقط هو افتراض لا يستند إلى حقائق، وهو افتراض كاذب تماما".

وأضاف البيان أن الهند تتبع استراتيجية شاملة لاقتفاء أثر الاصابات بالفيروس، ولديها معامل للفحوصات متاحة على نطاق واسع، وإذا كان هناك احتمال لعدم اكتشاف بعض حالات الاصابة بالفيروس؛ فإنه ليس من المحتمل أن يحدث مثل ذلك بالنسبة لحالات الوفاة".

وأشارت الحكومة الهندية إلى أن وزارة الصحة تجمع وتنشر فقط البيانات التي ترسلها إليها حكومات الولايات في الهند، وأنه جرى نصح الولايات بإجراء تسجيل صحيح لحالات الوفاة، وبالنسبة للولايات التي شهدت زيادة في حالات الاصابة خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين فإنه جرى نصحها باجراء مراجعة شاملة، وأن العديد من الولايات قامت مؤخرا بتحديث إحصائياتها بشأن حالات الاصابة والوفاة جراء كورونا.