شركات الطاقة الأوروبية تدرس إنتاج الهيدروجين في بحر الشمال

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تدرس العديد من شركات الطاقة في أوروبا إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يستخدم لإنتاج الطاقة في منطقة بحر الشمال.

وأعلنت مجموعة "آر دبليو إيه" الألمانية للطاقة في مدينة إيسن غربي ألمانيا اليوم الجمعة أنه من المخطط تركيب جهاز إنتاج كهربائي بقدرة 300 ميجاوات يمكن أن يولد ما يصل إلى 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا فوق سطح البحر اعتبارا من 2028.

وقالت المجموعة إنه بحلول عام 2035 يمكن تركيب أجهزة تنتج 10 جيجاوات من الكهرباء ونقل الهيدروجين إلى اليابسة الألمانية عبر خط أنابيب ممتد.

ويهدف المشروع المسمى "أكواسكتور" إلى إظهار أن إنتاج الهيدروجين في البحر ونقله عبر خط أنابيب له مزايا اقتصادية واضحة.

ويمكن أن يحل خط أنابيب واحد محل خمسة خطوط تيار مستمر يتم بناؤها في حال نقل الكهرباء العادية إلى اليابسة.

وتشارك كل من شركة شل وشركة إكوينور النرويجية وشركة جازوني الهولندية في المشروع إلى جانب شركة "آر دبليو إيه" الألمانية.

وتفيد المعلومات بأنه تم التخطيط لإعداد دراسة جدوى مفصلة كخطوة أولى للمشروع.