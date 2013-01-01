غينيا تتراجع عن قرار الانسحاب من أولمبياد طوكيو

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أعلنت وزارة الرياضة الغينية مساء أمس الخميس التراجع عن قرار الانسحاب من دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت غينيا قد أعلنت مساء الأربعاء الانسحاب من الأولمبياد بسبب تزايد حالات الإصابة بعدوى كورونا ومخاوفها بشأن صحة الرياضيين.

لكن وزير الرياضة الغيني قال في بيان إنه بعد "الحصول على ضمانات من السلطات الصحية"، تقرر مشاركة بعثة تضم خمسة رياضيين من غينيا.

وكانت غينيا ثاني دولة، بعد كوريا الشمالية، تعلن عدم إرسال أي رياضيين إلى طوكيو.

وتفتتح دورة طوكيو رسميا اليوم الجمعة بإقامة حفل الافتتاح، وتستمر منافساتها حتى الثامن من أغسطس المقبل.

وشاركت غينيا في الدورات الأولمبية 11 مرة، لكن لم يسبق لها إحراز أي ميداليات.