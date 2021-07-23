شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء تطالب بإنشاء نادي غوص سياحي عالمي بشرم الشيخ

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إنه لابد من عدم الاعتماد على السياحة الترفيهية فقط بمدينة شرم الشيخ، ولابد من تنمية السياحة الرياضية بها، لمضاعفة السياحة الوافدة للمدينة، خاصة أن الملايين حول العالم من محبي الرياضات المختلفة.

وأكد رئيس شعبة السياحة والفنادق في تصريح له اليوم الجمعة ، أنه تقدم بطلب إلى رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، لإنشاء نادي غوص سياحي عالمي، ذات طراز معماري بيئي، يضم جميع مراكز الغوص بجنوب سيناء، ويتضمن مركز استقبال، وصالة عرض، وقاعة اجتماعات، وورشة عمل، وغرف مبيت للسائحين المهتمين برياضة الغوص.



وأوضح أن النادي سيضم أكبر وأعمق حمام سباحة في العالم، مكون من مياه البحر الأحمر تحيط به جميع مراكز الغوص المسموح لها بممارسة رياضة الغوص الابتدائي، ورياضة الغوص الحر، بعمق 20 متر، ويضم ماكيتات لسفن غارقة وأسماك ملونة مع مطعم أوكواريوم فريد من نوعه، على أن يدفع كل مركز غطس ثمن قطعة الأرض وثمن بناء الموتيل الخاص به، حتى تصبح أداة جذب سياحي جديدة فريدة من نوعه لاستقطاب شريحة كبيرة من المهتمين برياضة الغوص الحر وتصبح أجندة سياحية ثابتة في مصر.



وأضاف أن هذا النادي سيجري وضعه على الخريطة السياحية لمصر، مما يجعل مصر تنافس الدول السياحية التي تستقطب السائحين المهتمين برياضة الغوص في العالم.