الإعلام الأمني العراقي: القبض على أبرز إرهابيي ما يسمى ولاية جنوب بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، عن قيام مديرية الاستخبارات العسكرية بالقبض على أبرز إرهابيي ما تسمى(ولاية الجنوب) جنوبي بغداد.



وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع شعبة استخبارات الفرقة 17 وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، تمكنت قوات الشعبة المذكورة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 55 وأمن الحشد الشعبي من إلقاء القبض على أبرز الإرهابيين العاملين ضمن ما تسمى "ولاية الجنوب" والقبض عليه في في منطقة المحمودي بناحية الزيدان جنوبي بغداد".



وأضافت أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وتم تسليمه لجهة الطلب.