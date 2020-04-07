إعادة فرض ارتداء أقنعة الوجه في لوس أنجليس تحيي الانقسام القديم مع عودة تفشي فيروس كورونا

بعد أيام من إعادة فرض ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في مدينة لوس أنجليس، ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، برز إلى السطح من جديد الجدال الذي كان الكثيرون يأملون أن يتركونه خلف ظهورهم في عام 2020، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وفي الوقت الذي اطمأن فيه البعض لهذه المحاولة لوقف تفشي كوفيد-19 من جديد، أنكر آخرون ذلك.

وقالت فاليري فاندفر، أثناء جولتها في ممشى المشاهير في شارع هوليوود مع زوجها أمس الخميس:" أكره ذلك".

وأضافت :" لقد تم تطعيمنا .. لماذا يتعين علينا إذن أن نرتدي قناع الوجه؟" . وفي الوقت الذي تبذل فيه مقاطعة لوس أنجليس جهودا فائقة ضد ارتفاع عدد حالات الإصابة التي غذتها سلالة دلتا المتحورة من الفيروس شديدة العدوى سريعة الانتشار، طلب المسؤولون أقنعة وجه لسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة ، بغض النظر عن حالة التطعيم ، لارتدائها في الأماكن العامة الداخلية - وذلك بعد شهر واحد فقط من إعادة فتح كاليفورنيا بالكامل.

وسجلت المقاطعة 2767 حالة إصابة جديدة أمس الخميس ، وهو اليوم الخامس منذ بدء سريان هذه القاعدة ودخولها حيز التنفيذ .

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 80 ٪ عن الأسبوع الماضي ، وبعد أن كان بضع مئات يوميا قبل شهر واحد فقط

وتجاوز معدل الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مدى سبعة أيام 40 ألف حالة للمرة الأولى منذ أوائل مايو الماضي، وبلغ عدد الوفيات 250 حالة وفاة في اليوم، أي ثلاثة أمثال المعدلين في الشهر الماضي.