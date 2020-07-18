زيادة معدل التطعيمات في مناطق أمريكية تضررت بشدة من السلالة دلتا

قال خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة يوم الخميس إن الكثير من الأمريكيين يقبلون حاليا على الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في المناطق التي تضررت بشكل أكبر من السلالة دلتا، وهو مؤشر يعطي آملا في ظل استمرار ارتفاع الحالات.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية أن منسق مواجهة فيروس كورونا في إدارة الرئيس جو بايدن جيف زينتس قال إن المزيد من الأشخاص في الولايات الخمس التي بها أكبر معدل من الإصابات -- فلوريدا وتكساس وأركنساس ولويزيانا وميسوري- يتلقون حاليا التطعيم بشكل يومي أكثر من المتوسط على مستوى البلاد.

وقال زينتس في إحاطة مقدمة من فريق عمل البيت الأبيض المسؤول عن التعامل مع فيروس كورونا:"يشعر الناس بتأثير عدم تلقيهم التطعيم ويتحركون، كل جرعة يتلقاها كل شخص هي خطوة مهمة لطي صفحة هذه الجائحة ".