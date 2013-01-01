جامعة الأزهر تُهنئ الرئيس السيسي والشعب بحلول الذكرى 69 لثورة يوليو

هنأت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الــ 69 لثورة يوليو المجيدة.



كما هنأت الجامعة - وفق بيان صحفي اليوم الجمعة- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بهذه المناسبة الوطنية، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة البواسل وجموع الشعب المصري خاصة وأن هذه المناسبات الوطنية تتجسد خلالها عظمة شعب مصر العظيم؛ من خلال اصطفافه صفًّا واحدًا من أجل مصلحة هذا الوطن الغالي على نفوسنا جميعًا، داعين المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والآمان والسلم والسلام.