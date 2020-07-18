صحيفة أمريكية: حرائق الغابات والفيضانات والحرارة الشديدة حان الوقت للالتفات إلى تحذيرات علماء المناخ

حرائق الغابات المنتشرة، والفيضانات المدمرة، والجفاف المهول، ودرجات الحرارة المرتفعة - نحن نعيش الآن في مستقبل حذرنا منه علماء المناخ منذ نصف قرن، وفق صحيفة أمريكية.



وأضافت صحيفة "ذا هيل" أنه في الواقع، ومنذ أوائل الثمانينيات، لم تستخدم شركة النفط العملاقة إكسون موبيل مصطلح "كارثي" لوصف تأثيرات ارتفاع درجة حرارة الكواكب التي قد تنجم عن الاعتماد المستمر على منتجاتها، وهو الوقود الأحفوري.



وقالت الصحيفة إن أحداث الطقس المتطرفة تشكل أكثر الأمثلة دراماتيكية عندما يتعلق الأمر بالضرر الذي يلحقه تغير المناخ بنا وكوكبنا الآن. كان شمال غرب المحيط الهادئ، المعروف بغاباته الخصبة ومناخه البارد اللطيف، أحد أكثر المناطق سخونة على كوكب الأرض الشهر الماضي حيث وقع تحت تأثير "القبة الحرارية" غير المسبوقة التي تسببت في تغير المناخ الذي تسبب فيه الإنسان مكتوبًا في كل مكان.



وكان الحدث قد وقع خلال شهر يونيو الأكثر سخونة الذي تم تسجيله في أمريكا الشمالية. في غضون ذلك، شهد شهر يوليو أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها بشكل موثوق على هذا الكوكب في وادي الموت بكاليفورنيا.



وبفضل الظروف غير المسبوقة والحارة والجافة الشديدة، تندلع حرائق الغابات الآن في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة. حيث أضرم الحريق في ولاية أوريجون وحدها أكثر من 500 ميل مربع وهو شديد الخطورة لدرجة أنه يخلق طقسًا خاصًا به. في المجموع، أكثر من مليون فدان مشتعلة حاليًا في الولايات المتحدة. قد ينتهي موسم حرائق الغابات هذا العام بتحطيم الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والذي بلغ أكثر من 10 ملايين فدان محترق.



وفي الوقت نفسه، شعرت المدن الشمالية الشرقية مثل نيويورك بأنها تشبه فلوريدا هذا الصيف، مليئة بالأمطار الاستوائية. حولت العواصف الرعدية بعد الظهر مؤخرا محطات مترو الأنفاق إلى أنهار تحت الأرض والشوارع إلى بحيرات.



ولم يكن الطقس القاسي في أمريكا الشمالية منعزلاً. بينما كان هناك تركيز إعلامي كبير على الفيضانات التاريخية المميتة في جميع أنحاء أوروبا الأسبوع الماضي، كانت هناك كوارث مماثلة تحدث في جميع أنحاء آسيا أيضًا. لقي أكثر من عشرين شخصًا حتفهم في مومباي بعد هطول ما يقرب من قدم من الأمطار في غضون 24 ساعة فقط. وتأثر عشرات الملايين من الناس بالفيضانات المدمرة في وسط الصين والتي تسببت في 25 حالة وفاة وتسببت في هطول أمطار هائلة تستمر في العادة لسنوات في ثلاثة أيام فقط.



وقالت الصحيفة ان هذا مجرد الفيضان في أوراسيا. هناك أيضا النار. أكثر من 200 حريق مشتعل في سيبيريا، حيث اشتعلت ما يقرب من 6000 ميل مربع، وهي مساحة أكبر من ولاية كونيتيكت الأمريكية. في حين أنه قد يبدو من التناقض أن يؤدي تغير المناخ إلى مزيد من الحرائق والفيضانات، إلا أنه ليس كذلك. على الرغم من أن الاحترار يجفف التربة ويزيد من حدة الجفاف، إلا أن الهواء الأكثر دفئًا يحتفظ بمزيد من الرطوبة، لذلك عندما يتساقط المطر، يكون هناك المزيد منه. ونتيجة لذلك، يتسبب تغير المناخ في حدوث ظواهر أكبر بكثير.

يبدو أننا نشهد الآن كل صيف الآن نفس النمط، حيث تنتشر درجات الحرارة القصوى المدمرة عبر نصف الكرة الشمالي.



وأعربت الصحيفة عن أسفها لأنه في مواجهة هذه الأدلة الدامغة، لا يزال هناك من يدافع عن عدم اتخاذ أي إجراء. أشير إليهم على أنهم غير فاعلين. وهم يشملون شركات الوقود الأحفوري الذين يستفيدون من استمرار الوضع الراهن، بينما يدفع بقيتنا الثمن على شكل فوضى ناجمة عن تغير المناخ. وهي تشمل أولئك الذين يؤمنون (بشكل خاطئ) بالدعاية للصناعة، بما في ذلك الادعاء الكاذب بأن الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون لدينا ستضر باقتصادنا. الحقيقة هي أن التقاعس عن العمل سيكلف أكثر بكثير - في الواقع، سيوفر انتقال الطاقة النظيفة وظائف وينمو الاقتصاد.



وتركز المقترحات الحالية على الطاولة على معيار الطاقة النظيفة بهدف 80٪ من الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2030، و 100٪ بحلول عام 2035. يجب علينا أيضًا الاستثمار في البنية التحتية التي تحمي المجتمعات من أضرار المناخ، بما في ذلك الظواهر المناخية الشديدة المدمرة، التي نتعامل معها بالفعل. التفاصيل يمكن وينبغي أن يناقشها سياسيونا بحسن نية. لكن الهدف يجب أن يظل انتقالًا آمنًا وفعالًا وعادلًا بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو مستقبل نظيف ومستدام.