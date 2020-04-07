مواطن يصطحب محافظ بني سويف لمعاينة مكان شكوى ومطلب لأهالي منطقته

في مشهد غير معتاد، اصطحب أحد المواطنين محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، ليعاين محل شكوى المواطن.



التقى المواطن، بالمحافظ عقب أداءصلاة الجمعة بمسجد بني سويف الجديدة بالمدينة العاصمة، وطلب منه الذهاب معه ليرى أحد تقاطعات بالشارع محل الشكوى، والذي يحتاج إلى رصف.



واستوضح المحافظ من رئيس المدينة عن موقف الشارع في خطة الرصف، والذي أكد أنه تم تنفيذ توجيهاتة السابقة بحصر كافة الشوارع الفرعية والجانبية التي تحتاج لإعادة رصف لإدراجها في الخطة، وأن الشارع المذكور بحي بني سويف الجديدة سيتم إدراجه بالفعل في خطة الرصف لهذا العام.



وأثناء سيره، لاحظ المحافظ، سيدتين مسنتين تجلسان بالشارع، وعلى الفور توجه إليهما، مستفسراً منهما عن سبب جلوسهما بهذا المنظر في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحر الشمس، واستمع لظروفهما الاجتماعية، موجهاً بإحالة الحالتين للتضامن الاجتماعي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيالهما من الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم لهما.



وفي سياق متصل، استوقف المحافظ، عددا من المواطنين الذين تقدموا بمطالب وشكاوى، والتي أمر مدير مكتبه بتسجيل أرقام تليفوناتهم وحصر المطالب وعرضها عليه فور عودته لمكتبه بديوان عام المحافظة لبحثها واتخاذ ما يلزم حيال كل شكوى ومطلب.



فيما عبر المواطنون الذين تصادف وجودهم أثناء جولة المحافظ بالمنطقة ومصطحباً معه القيادات التنفيذية المعنية، عن سعادتهم بسعة صدر محافظ الإقليم وحرصه على الاستماع لشكواهم، وأن تلك اللفتات الطبية وتلاحم المسؤولين مع المواطن، أصبحت من صفات كل مسؤول الذين يتخذون من الرئيس عبد الفتاح السيسي القدوة والمثل في هذا الجانب.