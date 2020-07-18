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توج علي فرج لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش والمصنف الأول عالميًا، بلقب بطولة العالم والمقامة خلال الفترة من 14 وحتى 22 يوليو الجاري، والبالغ مجموع جوائزها مليون دولار، بواقع 500 آلف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وحصد فرج اللقب عقب فوزه على زميله بالمنتخب ونجم نادي هليوبوليس محمد الشوربجي بنتيجة 3 - 1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "7 - 11، 12 - 10، 11 - 9، 11 - 4"، في لقاء استغرق 64 دقيقة من اللعب.

وكان علي فرج قد صعد للنهائي عقب فوزه على زميله الآخر بالمنتخب ونجم نادي الجزيرة طارق مؤمن بنتيجة 3 – 2، فيما تأهل محمد الشوربجي عقب فوزه على نظيره النيوزيلاندي بول كول بنتيجة 3 - 1.

وبهذه النتيجة حصل علي فرج على لقب بطولة العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بنسخة عام 2018 عقب فوزه على طارق مؤمن بنتيجة 3 – 1.

ورفعت مصر ألقابها في الرجال إلى 12 لقبا بعد تتويج علي فرج بلقب النسخة الحالية.