وزير الدفاع الأمريكي يعتزم العودة للاستعانة بمجالس استشارية بعد التخلص من الموالين لترامب

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي اليوم الخميس، أن وزير الدفاع "لويد أوستن" يعتزم العودة للاستعانة بمجالس استشارية رئيسية، بعد التخلص من الموالين للرئيس السابق دونالد ترامب في هذه المجالس.

وقال المتحدث إنه من المتوقع أن تتم الاستعانة بخمسة مجالس رئيسية تركز على السياسة والعلوم والأعمال و الابتكار والصحة .

يأتي ذلك بعد مرور عدة شهور على حل هذه المجالس، التي كانت مكتظة بموالين للرئيس السابق ترامب، حيث قرر وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت فصل أعضاء المجالس الاستشارية بوزارة الدفاع وأصدر توجيهات بالوقف الفورى لعمليات 42 لجنة بالوزارة ، وإجراء مراجعة كاملة لأعمال البنتاجون.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون أنه من المتوقع أن يعود البنتاجون للاستعانة بالمجالس الاستشارية الخمسة ، وذلك بعد يراجع الوزير أوستن توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة عمليات كافة مجالس ولجان الوزارة .

وأضاف أن "هذه اللجنة استكملت عملها بالفعل ، ونحن ندرس توصياتها ، وسيحدد الوزير بنفسه كيفية المضى قدماً فيما يتعلق بهذا الشأن".

ورفض المتحدث الخوض في أي تفاصيل، لكن اثنين من المسئولين السابقين المطلعين بوزارة الدفاع، أشارا إلى أن البنتاجون يركز على تنويع المجالس الاستشارية ، وانه ستتم الاستعانة ببعض أعضاء المجالس السابقة .