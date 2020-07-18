أعمال العنف في أفغانستان تتسبب في تشريد أكثر من 36 ألف عائلة خلال 4 شهور

أعلنت وزارة شئون اللاجئين فى أفغانستان اليوم أن تزايد أعمال العنف وهجمات حركة (طالبان) تسبب في تشريد أكثر من 36 ألف عائلة أفغانية داخل أفغانستان خلال الشهور الأربعة الماضية .

وأعربت وزارة شئون اللاجئين الأفغانية عن قلقها من إحتمال تزايد عدد المشردين إذا استمرت ألحرب فى أفغانستان .

وقال مستشار الوزارة سيد عبد الباسط الأنصارى "إنه منذ شهر مارس الماضى تعرضت حوالى 36500 عائلة للتشرد من ديارها بسبب الحرب وإنعدام الأمن فى العديد من الأقاليم الأفغانية".

وشهدت أفغانستان زيادة في أعمال العنف منذ إعلان الولايات المتحدة - خلال مايو الماضي - عن اعتزامها الانسحاب من أفغانستان، ومن المقرر أن يتم استكمال هذا الانسحاب بحلول أغسطس القادم.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت عن تقديم العلاج لأكثر من 49 ألفا و500 مصاب كانوا قد أصيبوا بجراح من جراء تعرضهم لطلقات أسلحة فى أحداث العنف المتزايدة، وأنه يتم تقديم الرعاية لنحو 416 شخصا في منشآت صحية تدعمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر أنحاء أفغانستان .

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن أفغانستان توصف بأنها واحدة من الأماكن التى تشهد أكثر عمليات القتل فى العالم، وأن الضحايا من الأطفال والنساء يشكلون حوالى نصف الخسائر البشرية المدنية فيها .