شيخ الأزهر مهنئا السيسي والشعب: ثورة 23 يوليو انتصرت للفقراء والمهمشين

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وأكد الأزهر في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن ثورة 23 يوليو المجيدة هيأت الطريق للمصريين في استرداد ممتلكاتهم ومقدراتهم، وانتصرت للفقراء والمهمشين، وضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار.

ودعا الأزهر أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة واجتهاد بما يحقق لمصر وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والآمان والسلامة والاستقرار.