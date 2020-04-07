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شوقي غريب: مباراتنا ضد الأرجنتين صعبة لهذا السبب

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 7:21 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 7:21 م

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي صعوبة المباراة المقبلة أمام الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي افتتحت اليوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال غريب في تصريحات للمركز الإعلامي للبعثة المصرية المتواجدة في طوكيو، إن المنتخب الأرجنتيني سيسعى بكل قوة لتعويض خسارته أمام المنتخب الأسترالي في المباراة الأولى، وهو الأمر الذي يجعل المباراة صعبة.

وكان منتخب مصر قد خاض مرانه الأول استعدادا للأرجنتين، وذلك عقب حصول الفريق على راحة بعد نهاية المباراة الأولى أمام إسبانيا بالتعادل السلبي أمس الخميس.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا منتخبا إسبانيا وأستراليا.


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