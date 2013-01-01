رئيس الحكومة التونسية يتفقد مركزي تلقيح ضد فيروس كورونا بولاية بنزرت

قام رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي ، بزيارة إلى مركزي تلقيح كوفيد-19 بكل من معتمدية سجنان وجومين من ولاية بنزرت وذلك لمواكبة سير حملة التلقيح.

واطلع رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي خلال هذه الزيارة، التي رافقه فيها والي بنزرت محمد قويدر، على تقدم حملة التلقيح بهذه المناطق، مؤكدا على ضرورة الوصول لكل التونسيين خاصة في المناطق الريفية النائية والبعيدة.

كما استمع رئيس الحكومة لمطالب الإطار الطبي وشبه الطبي الذي يتولى الإشراف على عملية التلقيح، منوّها بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الأطقم الطبية، والمساندة والدعم من طرف المتطوعين والمجتمع المدني ممثلا في منظمة الهلال الأحمر والكشافة التونسية والجمعيات التي تقوم بتنظيم عملية التلقيح.

واعتبر رئيس الحكومة أن معركة مجابهة وباء كوفيد-19 يجب ان يتجند لها الجميع بعيدا عن كل المعارك الأخرى الجانبية في هذا الظرف الذي تمر به تونس .

وأكد هشام مشيشي أن دور الحكومة هو التواجد على الميدان لمساندة أبناء القطاع الصحي الذين يخوضون بطولات في مجابهة هذا الوباء وتوفير كل الدعم لهم، مضيفا بأن إستراتيجية الحكومة في مجابهة وباء كوفيد-19 تقوم على تكثيف الحملات المتنقلة التي تأتي لمعاضدة مجهودات المراكز المخصصة للتلقيح في كل المناطق، مع التوجه نحو فتح مراكز الصحة الأساسية الموجودة في القرى والمناطق البعيدة والتي من خلالها سيتم الوصول لكل التونسيين حتى من غير المسجلين.