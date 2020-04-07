محكمة أيرلندية تطلب مساعدة أوروبية بشأن مخاوف تتعلق بسيادة القانون ببولندا

قضت أعلى محكمة في أيرلندا اليوم الجمعة بأن الإصلاحات القضائية الشاملة في بولندا تسببت في إحداث تغييرات "خطيرة ومثيرة للمشاكل"، حيث أن الأشخاص الصادر بحقهم طلبات تسليم إلى بولندا يواجهون خطر عدم حصولهم على محاكمة عادلة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، قالت المحكمة العليا الأيرلندية اليوم الجمعة إنها سوف تسعى للحصول على إرشادات من أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي بشأن "ما إذا كانت أوجه القصور المنهجية في النظام البولندي" تعرض حق إجراء محاكمة عادلة للخطر، وتتسبب في أن ترفض أيرلندا تسليم أفراد صادر بحقهم مذكرات اعتقال أوروبية.

كانت محكمة العدل الأوروبية قد ذكرت في أحكام صدرت في عامي 2020 و2018 أن السلطات في أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي لا يمكن أن ترفض تلقائيا طلبات تسليم بولندية لوجود مخاوف تتعلق بأن المشتبه به لن يحصل على محاكمة عادلة.