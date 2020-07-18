الاتحاد الأوروبي يدين القمع الروسي للصحافة المستقلة

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أدان الاتحاد الأوروبي بشدة مساء الخميس السلطات الروسية بسبب القمع الذي مارسته مؤخرا ضد وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني .

وقالت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء الخميس إن حقيقة ما يجري من إسكات للأصوات المنشقة والمعارضة والناقدة والمؤسسات المستقلة بشكل متزايد هو أمر مقلق وتحديدا قبيل انتخابات مجلس الدوما في أيلول/سبتمبر المقبل.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الروسية إلى عكس قراراتها ووقف القمع ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

وذكر البيان على وجه التحديد القرار الذي يصنف معهد القانون والسياسة العامة للأبحاث والعديد من الصحفيين كـ"عملاء أجانب" وإعلان منصة بروجيكت ميديا "منظمة غير مرغوب فيها".

كما ذكر البيان أيضا حالة مجموعة كوماندا 29 للحقوق المدنية والدفاع، والتي أوقفت عملها نتيجة للضغوط والاتهامات غير المبررة، وفقا للاتحاد الأوروبي.