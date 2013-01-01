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نيويورك تواصل مسيرة التطعيم ضد كورونا والجمهوريون يؤيدون الخطة

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:59 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:59 م

حث عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو الشركات الخاصة اليوم الجمعة، لجعل التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلزاميا لجميع موظفيها، في حين عجز عن تطبيق إجراء مماثل على مستوى المدينة على موظفي البلدية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن شركتي فايزر وبيونتيك إس إي، ستمدان الولايات المتحدة بـ200 مليون جرعة أخرى من جرعات لقاحهما ضد الفيروس في محاولة لدفع عملية حماية الأطفال وتوفر التعزيزات المحتملة، في حين سمحت وكالات تنظيم الصحة الأوروبية باستخدام لقاح شركة موديرنا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وحتى 17 عاما.

وقال السناتور بيل كاسيدي إن زملاءه الجمهوريين يعربون بشكل متزايد عن دعمهم للقاحات كوفيد-19 وسط ظهور حالات جديدة في أنحاء الولايات المتحدة.

وجرى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ملعب خاليا من المشجعين تقريبا في طوكيو، في خضم المزيد من الإصابات الجديدة المرتبطة بالألعاب الأولمبية.

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