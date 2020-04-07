الرئيس يداعب قيادات عسكرية في جولته بمحاور الإسكندرية الجديدة: جيتوا في العيد ليه

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من القيادات العسكرية خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل"، اليوم الجمعة، قائلًا لهم: "جيتوا في العيد ليه".



وفيما رد أحد الضباط على الرئيس بأن هذا الأمر يبعث بالفخر لهم، فقد أوضح اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأنهم يواصلون العمل منذ أسبوع.



وأشاد السيسي بجهود القوات المسلحة في هذا المشروع، وتمنى لهم التوفيق في إنشاء المحاور الجديدة التي أكد الرئيس أنها ستغير من واقع محافظة الإسكندرية بشكل كامل.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه تم إنشاء 18 كوبري في محور التعمير للتغلب على تحديات وجود خطوط البترول لتلك المنطقة، فضلًا عن رفع 6 كباري قائمة، ليكون الطريق حر بالكامل.



وأضاف خلال مؤتمر حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية، أنه يتم إنشاء أعمال إنارة على الطريق ليكون نموذجًا لكل الطرق الحضارية التي تنفذها مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق منطاق مكتسبة يتم استغلالها في التنمية وإنشاء مشروعات تخدم المنطقة.