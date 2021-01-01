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استجاب مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لبحث "الاعتداء" التركي، بعد سويعات من طلب وزارة الخارجية العراقية، وحدد الثلاثاء موعدًا لها.

وقال مصدر دبلوماسي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناء على طلب العراق حدد مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة طارئة بخصوص الاعتداء التركي على الأراضي العراقية".

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول "الاعتداءات" التركية، السبت، تقديم 296 مذكرة احتجاج على "التدخلات" التركية.

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وإدارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين".

وحول طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ ترسيم الحدود بين البلدين، أكد "وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي، عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات".

وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، توجيهها رسالة شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول "الاعتداء" التركي.