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محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 23 يوليو

يارا صابر
نشر في: السبت 23 يوليه 2022 - 2:01 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2022 - 2:01 م
هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال المحافظ في برقيته: "يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بالعيد السبعين لقيام ثورة 23 يوليو المجيدة أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات الولاء والتقدير والعرفان".

وأكد المحافظ، بذل الجهد ومواصلة مسيرة العطاء وملحمة البناء، مجددا العهد بالتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن في ظل السيادة الحكيمة.

كما هنأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء، بالمناسبة ذاتها.

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