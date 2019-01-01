حاكم الشارقة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت.



وخلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثورة 23 يوليو المجيدة مثلت تتويجًا لنضال طويل، قاده الشعب المصري، دفاعًا عن حقه في وطن مرفوع الرأس.



وأشار إلى أن الثورة استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا، وتغير وجه الحياة، بشكل جذري ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها وكانت لها إسهامات ملهمة، في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار، وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها حيث تغيرت الخريطة الدولية، وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والأفريقية.