وسَّعت السلطات الروسية من دائرة "اعتقال المعارضين للغزو" تحت مبرر "النيل من اعتبار الجيش"، بينما تحتجز "جنودا روس رفضوا القتال في أوكرانيا"، وتخدع آخرين لمواصلة القتال على الجبهة.



وفتحت الشرطة الروسية أكثر من 3300 تحقيق في قضية "النيل من اعتبار الجيش"، وهو جرم أقر في مطلع مارس لقمع الانتقادات للهجوم الروسي على أوكرانيا، حسب ما أفادت منظمة روسية غير حكومية.



في السياق، قالت منظمة "سيتيفيي سفوبودي" التي تقدم مساعدة قانونية للضحايا السياسيين في روسيا، أنها أحصت عدد التحقيقات هذا بين 4 مارس و14 يوليو انطلاقا من قواعد بيانات وزارة الداخلية الروسية.



وأوضحت المنظمة، أن "الشرطة الروسية تحرر متوسط 35 محضرا بتهمة النيل من اعتبار الجيش في كل يوم عمل"، وفقا لـ"فرانس برس".



ويعاقب هذا الجرم بغرامة تصل إلى مئة ألف روبل (1700 يورو) للأفراد وإلى مليون روبل (17 ألف يورو) لشخص معنوي، ويعود للمحكمة أن تحدد المبلغ بعد الجلسة.



وبحسب المنظمة غير الحكومية، أمرت المحاكم الروسية حتى الآن بدفع أكثر من 1500 غرامة بتهمة "النيل من اعتبار" الجيش تتخطى قيمتها الإجمالية 50 مليون روبل بما يعادل 845 ألف يورو.



من جهة أخرى، أفادت المنظمة غير الحكومية المتخصصة "أو في دي إنفو" عن ملاحقة نحو 200 شخص في روسيا نددوا بغزو أوكرانيا في إطار قضايا جنائية قد تصدر فيها عقوبات شديدة بالسجن.



ومنذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير، تمارس السلطات الروسية قمعا عنيفا ضد منتقدي هذا النزاع، ما دفع بعدد كبير منهم إلى الإقامة في المنفى فيما تم سجن آخرين أو لوحقوا قضائيا، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.



وفي 8 يوليو، حكم على العضو المنتخب في مجلس بلدية موسكو، أليكسي غورينوف، بالسجن سبع سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" حول الجيش الروسي بعدما ندد علنا بالهجوم على أوكرانيا.



وكشفت تقارير إعلامية لمنصات روسية"مستقلة"، "احتجاز السلطات مئات الجنود الروس الذين رفضوا مواصلة الحرب في أوكرانيا".



وبحسب تقرير لموقع "فيرستكا"، فإن قرابة 234 جنديا روسيا محتجزين "قسريا" بمنشآت في بلدة بريانكا، بمقاطعة لوجانسك.



ونقل الموقع عن "فاسيلي" وهو والد جندي روسي يدعي " ألكساندر"، يبلغ من العمر 23 عاما، سلسلة من الأحداث الغريبة إلى أدت لاحتجاز أبنه من قبل الجيش الروسي.



وقال إن ابنه اتصل به في 8 يوليو، ليخبره أنه قدم مع جنود آخرين "طلبا رسميا للقيادة العسكرية للخروج من الحرب"، مضيفا أن "جنرال روسي استدعاءه لمناقشة قراره".



وأضاف أن نجله اتصل به بعد أيام، ليخبره أنه "محتجز بقبو في بريانكا مع جنود آخرين رفضوا القتال".



وقالت فاطمة جورشينينة، والدة جندي آخر يبلغ من العمر 22 عاما، إن أبنها والمحتجزين معه "محاصرين في قبو بدون كهرباء أو طعام أو ماء"، مشيرة إلى أن القبو يقع في "السجن يديره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومرتزقة (فاغنر)".



وأشار التقرير في شهادات أخرى إلى "خداع هؤلاء الجنود من قبل القادة الروس بعد أخبارهم بقرب إنهاء عقود قتالهم في أوكرانيا"، قبل أن يتم "إرسالهم لمواقع جديدة للقتال".



وفي وقت سابق، نشرت "المخابرات الأوكرانية"، محادثة هاتفية تم اعتراضها تشير إلى أن "بعض المجندين الروس يتم خداعهم للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا".