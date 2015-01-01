ليون يضم نيكولاس تاليافيكو رسميا

أعلن نادي ليون الفرنسي التعاقد مع نيكولاس تاليافيكو، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، ضمن خطة الفريق لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح النادي الفرنسي أن عقد الدولي الأرجنتيني تاليافيكو مع ليون، يبلغ مدته ثلاث سنوات، في صفقة كلفت خزيمة النادي 4.2 مليون يورو.

وكان تاليافيكو البالغ من العمر 29 عامًا، وخاض 40 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، بدأ مسيرته مع بانفيلد الأرجنتيني في موسم 2010-2011، قبل إعارته لنادي ريال مورسيا، في دوري الدرجة الثاني الإسباني.

وانتقل نيوكلاس إلى إنديبندينتي الأرجتيني في عام 2015 ولمدة 3 مواسم، وتمكن حينها من تحقيق لقب سودا أمريكانا مع الفريق عام 2017، قبل أن ينتقل في يناير من العام التالي إلى صفوف أياكس.

وتُوج تاليافيكو بالدوري الهولندي ثلاث مرات (أعوام 2019، 2021 و2022)، كما أحرز لقب الكأس مرتين (عامي 2019 و2021) وأسهم أيضًا في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، لكنه خاض الموسم الماضي 22 مباراة فقط، سجل خالهم هدفين.