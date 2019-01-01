وزير خارجية العراق: مجلس الأمن يعقد جلسة الثلاثاء المقبل بشأن الاعتداءات التركية

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق، لا سيما أن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية.

وقال حسين، خلال حضوره جلسة للبرلمان عقدت اليوم بحضور 242 نائبا: إن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي "وجه بتشكيل لجنة عسكرية وإدارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى إلى مقتل 9 مواطنين وجرح 31 أخرين" .

وأضاف أن "هناك محضر رسمي بين العراق وتركيا موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص السماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات".

وذكر أن الجانب العراقي سجل" أكثر من 22700 انتهاكا تركيا منذ 2018 ضد سيادة العراق، ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم إدراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا".

ودعا وزير الخارجية إلى "أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية"، إضافة الى تذكيره بالحاجة إلى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق.

وقال "إن الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد". من جانب آخر، أصدرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اليوم توصيات بشأن الاعتداء التركي على الأراضي العراقية لرئاسة البرلمان نصت على إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق، وانسحاب جميع القوات التركية.

كما تضمنت إعادة انتشار القوات الإتحادية على طول الحدود المحاذية لتركيا، وإلغاء الإتفاقيات الأمنية إن وجدت مع تركيا بالإضافة إلى إعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية.