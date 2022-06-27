شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.



وقال المحافظ، في بيان صحفى اليوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وبقيادة سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية، شنت حملات مكبرة بناحية مراكز بدر ووادى النطرون ودمنهور أسفرت عن تحرير عدد 30 محضرا على النحو الآتي:

ضبط 10 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد و4 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه المقررة، و4 مخابز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو عذر قهري، و3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز.



كما تمكنت الحملة من ضبط 100 كرتونة بإجمالي 120 ألف قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر و1250 كيلو فول تم التلاعب في تاريخ الانتاج للغش والتدليس.



بالإضافة إلى ضبط عدد 60 عبوة بويات و30 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.



تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.