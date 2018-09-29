التنظيم والإدارة: دراسة موضوعات وردت من 888 جهة تتضمن طلبات لـ41 ألفا و691 موظفا ومستفيدا

استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرا بشأن أهم جهود الجهاز خلال شهر يونيو الماضي، والذي تضمن الانتهاء من دراسة موضوعات وردت إليه من 888 جهة إدارية تتضمن طلبات تتعلق ب 41 ألفا و 691 موظفا ومستفيدا.

وأضاف الشيخ، في بيان له، أنه خلال هذه الفترة تعامل الجهاز مع 14 ألفا و246 مراسلة إلكترونية، استقبلها من 193 جهة إدارية، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي والتي أنشأها سابقا للتواصل مع الوحدات الإدارية، ودعم التواصل الرقمي بين الجهاز ومؤسسات الدولة.

وأكد أن الجهاز انتهى من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب "التسوية" لـ718 موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومنهم 341 موظفا بجامعة طنطا، و95 موظفا بمصلحة الضرائب العقارية.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من دراسة تثبيت عدد 4013 موظفا من العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، منهم 3868 موظفا بالمجلس الأعلى للآثار، و80 آخرين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، فضلاً عن الانتهاء من دراسة نقل عدد 633 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودراسة منح حافز التميز العلمي لـ204 موظفين ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص، منهم 53 موظفا بجامعة القاهرة و37 موظفا بوزارة السياحة والاثار.

وتابع: "أنه تم ترقية 2635 موظفا منهم 1629 موظفا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و373 بالهيئة العامة للموانيء البرية و الجافة، و 113 آخرين بجامعة جنوب الوادي"، مضيفا أنه تم انتهاء الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لـ2088 كادر من أعضاء المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، منهم 817 كادر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، و415 آخرين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء و78 كادرا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج.

وتابع: "أنه تم الانتهاء من دراسة تنفيذ 3471 حُكماً قضائيا متنوعاً، منهم 802 حكما لصالح موظفين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، و535 حكما لصالح موظفين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، و176 حكما لصالح موظفين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ، أن الجهاز انتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لـ13 جهة إدارية، جامعات العريش والفيوم والمنيا وديوان عام محافظة الإسكندرية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة،

وتابع أن الجهاز انتهى من دراسة إجراء تعديلات وظيفية لـ10 جهات إدارية منها هيئات الأوقاف و الوطنية للإعلام والتأمين الصحي والقومية للانفاق والمصرية العامة للثروة المعدنية، علاوة على الانتهاء من الدراسة والموافقة على 88 بطاقة وصف وظيفي لـ8 جهات منهم 49 بطاقة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، و17 بطاقة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و10 بطاقات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفيما يتعلق بالوظائف، أوضح رئيس الجهاز، أن الجهاز انتهى من دراسة الإعلان عن بعض الوظائف القيادية في 39 جهة إدارية منها، وزارات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى جانب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، و معهد بحوث الإلكترونيات، والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما نشر الجهاز إعلانات عن حاجة 30 جهة إدارية لوظائف وذلك على بوابة الوظائف، ومنها حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ30 ألف معلم مساعد للعمل بالمدارس التابعة للوزارة، في موازنتها للعام المالي 2022 / 2023.

وبشأن التدريب، أكد الشيخ، أن الجهاز وافق على اعتماد وتجديد اعتماد 5 مراكز تدريبية تابعة لوحدات إدارية، ومنها مركز تدريب مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ومركز التدريب التابع لمركز الأورام بأسوان، بجانب موافقة على مشروع الخطة التدريبية التقديرية لـ6 وحدات إدارية منهم وزارة النقل وجامعة المنصورة.

وتابع أن الجهاز وافق على موافقات صرف تكلفة تنفيذ برامج تدريبية لـ9 وحدات إدارية منها وزارة القوى العاملة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما قام بتنفيذ 3 برامج تدريبية للإعداد لشغل الوظائف القيادية، استفاد منها 43 موظفا من 11 جهة إدارية.

وفي إطار قيام الجهاز بدوره في تقديم الدعم الفني، أوضح الشيخ، أنه تم الإفادة بالرأي القانوني للجهاز لعدد 49 جهة إدارية، منها وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وبشأن تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالوحدات الإدارية، أكد الانتهاء من التقييم الإلكتروني لـعدد 9 آلاف و618 من المتقدمين لشغل 1000 وظيفة مدرس وإمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف.، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو الجاري، وذلك من إجمالي 13 ألفًا و96 متقدمًا توافرت فيهم شروط القبول المبدئية والتأهل لمرحلة الاختبار الإلكتروني.

وعلى صعيد الرد على الاستفسارات المختلفة من الجهات الإدارية والموظفين بالجهاز الإداري للدولة وكذا الشكاوى، أوضح الشيخ، أنه تم الانتهاء من دراسة (3759) شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.